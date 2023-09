Romeu e Julieta? Elas por Elas investe em amor proibido de Giovanni e Ísis

O empecilho para os dois se relacionarem será a antiga rixa entre Adriana (Thalita Carauta), mãe de Ísis, e Helena (Isabel Teixeira), mãe de Giovanni. A primeira nunca perdoou o fato de Jonas (Mateus Solano) tê-la traído com a amiga enquanto estavam noivos - após o affair, Helena acabou engravidando do rapaz.

Em cena prevista para ir ao ar nas próximas semanas, Adriana vai surtar quando Ísis contar sobre sua relação com Giovanni.

Ísis: "Passei o dia com ele, mas foi bem legal. Ele foi bem legal, bem direitinho. Bem menos playboy do que eu achei que ele fosse. Ele me pediu em namoro."

Adriana: "Ele o que? Não tem nada a ver vocês dois. Não pode. Não quero que você se envolva com esse rapaz. "Não quero você de caso com o filho da Helena. Quero você longe dela e do filho dela. Estou falando sério com você."

Paternidade de Ísis

A crise no namoro dos jovens ficará ainda maior quando Ísis ouvir sua mãe dizer a Marlene (Maria Ceiça) que a menina pode ser filha de Jonas. Desta forma, a ativista seria meia-irmã de Giovanni.