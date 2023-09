'Elas por Elas' vai ter história inédita? O que diz autora sobre mudanças

Os dois primeiros capítulos de Elas por Elas apresentaram as sete amigas protagonistas da trama e, de certa forma, respeitou o início da versão de 1982, escrita por Cassiano Gabus Mendes. A trama, no entanto, não seguirá fielmente a obra de 40 anos atrás. O remake chega ao ar mais diversa, feminista e com atualizações em algumas tramas.

Em conversa com Splash, Thereza Falcão, que divide a autoria da releitura com Alessandro Marson, revelou que a novela terá uma história completamente inédita a partir do capítulo 100. O desfecho da trama de 1982 será exibida no capítulo 100, que irá ao ar em janeiro de 2024. No total, serão 173 capítulos, ou seja, 73 deles serão com histórias completamente inéditas.