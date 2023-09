Gil do Vigor sofre ataque homofóbico de torcedor do Sport: 'Machuca tanto'

Na legenda, Gil desabafou. "Machuca tanto isso! A única coisa que eu quero é fazer o bem, mas a pessoa vem me atacar. Mas seguirei firme, com meu orgulho".

Nos comentários da publicação do ex-bbb, o Sport se manifestou em solidariedade e repudiou a homofobia de seu suposto torcedor. "O Sport é um clube para todos. Temos muito orgulho de te ter como nosso torcedor e diretor de Diversidade e Inclusão, Gil".

Em 2021, Gil do Vigor também foi alvo de homofobia de um conselheiro do Sport, que não gostou de o ex-bbb ter feito uma coreografia no estádio Ilha do Retiro. Posteriormente, o economista, que é torcedor declarado do Leão da Ilha, se tornou diretor de Diversidade e Inclusão do clube e passou a fazer ações de combate ao preconceito no esporte.