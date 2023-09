A Fazenda: Equipe de Lucas toma 'medidas legais' após acusações de peoa

A equipe de Lucas Souza, participante de A Fazenda 2023 (RecordTV), alegou que vai tomar medidas judiciais após o militar ser acusado de homofobia por Cariúcha. Segundo a peoa, Lucas "não gosta de subcelebridade e gay".

O que aconteceu:

Cariúcha afirmou que Lucas procura se manter longe de gays e que tomou conhecimento do suposto preconceito do peão através de sua assessoria, que seria a mesma do militar.

"Ele falou assim para uma pessoa do escritório: 'Não quero associar minha imagem com Cariúcha porque ela só anda com viado. Ela só anda com gay, não quero'. Ele não gosta de andar com subcelebridade e gay. Falei! Não sou baú", disse a peoa.

No perfil do peão, a equipe se manifestou. "Em relação às recentes acusações infundadas feitas pela participante Cariúcha a respeito de Lucas Souza quanto a sua desaprovação em relação a subcelebridades ou à comunidade LGBTQ+, esclarecemos que são completamente falsas e difamatórias".

Lucas possui o maior respeito pela diversidade e pela individualidade, independentemente de sua orientação sexual, identidade de gênero, ou status de celebridade. Discriminação de qualquer forma é inaceitável e vai contra os princípios de igualdade e respeito que o mesmo defende. Assim, diante dessas acusações caluniosas, que visam manchar a sua imagem e reputação, tomaremos medidas legais para proteger seus direitos e restaurar a verdade.

No dia após a estreia do reality show, Lucas chegou a ter sua sexualidade questionada por Darlan Cunha e Sander.

Darlan: "Se ele não tivesse histórico de casado, eu acreditaria que ele era menina".

Sander concordou e disse que "não havia nenhum problema", mas que não parecia que Lucas "gostava da coisa". Darlan riu.

Em nota, a equipe de Lucas afirmou: "Querer atacar alguém questionando sua sexualidade é um completo absurdo. A equipe de Lucas Souza expressa seu sentimento de repulsa às falas envolvendo o nome dele".

