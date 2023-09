Sheherazade abre o jogo sobre época de jornalista na TV: 'Corda no pescoço'

Rachel Sheherazade fez revelações sobre os bastidores da época em que era âncora de telejornal na TV durante conversa na noite deste sábado (23), em A Fazenda 2023 (Record). A jornalista apresentou o SBT Brasil (SBT) de 2011 a 2020.

Em um papo com André, Lucas e Jaquelline, a peoa revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro ligava para a emissora e dizia o que podia ou não ir ao ar. "O presidente da República ligava reclamando. Secretário de Comunicação do governo passado ligava para a emissora [e dizia] 'isso eu quero que vá ao ar, isso eu não quero que vá ao ar', era assim. Vive com a corda no pescoço."

Sheherazade também relembrou que em uma emissora ela não tinha sala, e só passou a ter quando exigiu na renovação de contrato. "Quando eu fui renovar meu contrato, falei assim: 'Vocês podem me dar isso aqui'. Não renovei com aumento de salário nem nada, só queria uma salinha para mim."

A jornalista ainda revelou que já foi para o trabalho com escolta. "Teve um tempo que eu ia para a emissora escoltada pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal. Ia e voltava escoltada. Teve o dia que ameaçaram fazer um rolezinho na porta da emissora. Pediram meu pescoço várias vezes, e, de tanto pedir, entregaram. Fora as ameaças pela internet de matar meus filhos."

Splash entrou em contato com o SBT para um posicionamento sobre as falas de Rachel Sheherazade, que afirmou que "tomará as medidas cabíveis".

