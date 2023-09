Peões questionam comportamento de Lucas em A Fazenda: 'Coitadinho'

Radamés Furlan e Shayan Haghbin analisaram o comportamento de Lucas Souza em A Fazenda (Record) na noite deste sábado (23). O atleta apontou que o ex de Jojo Todynho poderia estar usando sua solidão no reality show como estratégia.

Radamés: "Ele se isolou de uma forma meio estranha, sabe? Eu conversei com ele e falei que a forma com que ele se isolou foi estranha. Porque ele brigou com uma pessoa e se isolou de 18. Não faz sentido".

O jogador contou que Lucas se justificou alegando que "não é bem-vindo", ao que ele rebateu dizendo que está aberto para o ex de Jojo Todynho.

Radamés: "A partir do momento em que você se isola e eu não tive problema com você, eu posso pensar o que eu quiser: que se isolou por estratégia, para se fazer de coitadinho".

Radamés: "Ele que se excluiu. Eu não sei se isso é uma estratégia dele. Eu falei pra ele: 'Você não era minha opção, e passou a ser'".

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem o fazendeiro Yuri Meirelles deve indicar para roça? Resultado parcial Total de 283 votos 9,54% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 19,08% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 1,06% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 1,06% Jaqueline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 9,54% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 3,53% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 4,24% Kamila Simioni imagem: Edu Moraes / Record 4,24% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 3,89% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 2,12% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 1,06% Nathalia Valente imagem: Edu Moraes / Record 20,49% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 1,06% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 3,89% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,71% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 1,41% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 6,01% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 283 votos

