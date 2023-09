Lucas tem sexualidade questionada em A Fazenda 2023; equipe rebate

Lucas Souza teve sua sexualidade questionada na manhã de hoje na sede de A Fazenda 2023 (Record), em um papo entre Cariúcha, Darlan Cunha, Kamila Simioni e Sander.

Os quatro falavam sobre o peão, quando o assunto surgiu.

Darlan: "Se ele não tivesse histórico de casado, eu acreditaria que ele era menina".

Sander confirmou: "Eu também."

Darlan: "Se ele fosse uma pessoa que eu não conhecesse..."

Cariúcha: "Eu não sei de nada."

Simioni: "Nem eu".

Na sequência, Sander disse que não havia nenhum problema, mas que não parecia que Lucas "gostava da coisa". Darlan riu.

Em nota, a equipe de Lucas Souza repudiou os comentários.

Leia na íntegra a nota:

"Em pleno 2023 e ainda existem pessoas preocupadas com a sexualidade alheia. Há conexões que acontecem instantaneamente e as afinidades podem ser percebidas em um primeiro contato, porém, a antipatia e a incompatibilidade também. Isso é do ser humano e até faz parte do jogo Porém, é inadmissível que uma pessoa que está exposta dentro de um reality show, 24 horas por dia, use dessa visibilidade para espalhar preconceito. Querer atacar alguém questionando sua sexualidade é um completo absurdo.

A equipe de Lucas Souza expressa seu sentimento de repulsa às falas envolvendo o nome dele e está atenta, no game e nas redes, para agir na defesa de nosso peão, bem como para deixar bem claro que não vamos tolerar esse tipo de conduta".

