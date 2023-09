Em A Fazenda, Cariúcha acusa Lucas de homofobia: 'Não gosta de gay'

Cariúcha detonou Lucas Souza enquanto almoçava em "A Fazenda 2023" (RecordTV). Após a funkeira afirmar que o ex-marido de Jojo Todynho contratou uma equipe para ser o "novo Arthur Aguiar", Cariúcha também acusou o peão de discriminar homossexuais.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Homofobia? A peoa disse que Lucas procura se manter longe de gays e que tomou conhecimento do suposto preconceito do peão através de sua assessoria, que é a mesma de Lucas.

Cariúcha: "Lá fora ele foi convidado pra uma festa e falou: 'Quem vai nessa festa?'. Ele falou também que não queria andar comigo lá fora. Porque eu sou 'maior queimação', porque eu 'só ando com viado'. Te juro"

Cariúcha: "Ele falou assim pra uma pessoa do escritório: 'Não quero associar minha imagem com a Cariúcha porque ela só anda com viado. Ela só anda com gay, não quero'. Ele não gosta de andar com subcelebridade e gay. Falei! Não sou baú".

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem o fazendeiro Yuri Meirelles deve indicar para roça? Resultado parcial Total de 173 votos 5,20% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 13,87% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 1,73% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 1,73% Jaqueline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 10,40% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 3,47% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 5,20% Kamila Simioni imagem: Edu Moraes / Record 2,31% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 4,05% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 1,73% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 0,58% Nathalia Valente imagem: Edu Moraes / Record 24,86% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 1,16% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 4,62% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,58% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 1,16% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 5,78% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 173 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural