Sidney Sampaio diz que a reação do filho foi 'pior' que a dor do acidente

Sampaio também contou que Leonardo sofreu bullying após o ocorrido. "Mais um assunto para a gente falar depois sofre alguns tipos de bullying... Ele sofreu [bullying] na escola. Mas o Leo é muito forte, uma criança muito inteligente, sábia. Ele lidou com isso de uma maneira super bem, ele está bem, graças a Deus, então isso é o mais importante".

O ator ressaltou conexão com o filho. "Ele é um parceiraço, sempre me liga, pergunta como estou. [O acidente] nos uniu mais. Ele é meu tesouro. Ele teve total importância nesse processo todo [de recuperação], de a gente está conectado, de ele acreditar em mim, está confiante, entender o acontecido, onde eu errei, de eu ter explico para ele e ele acreditar nisso. Só tenho a agradecer pelo filho que tenho".

Por fim, o artista disse que, apesar do susto, não ficará com sequelas da queda. "Eu fiquei bem assustado, mas, graças a Deus, as coisas estão encaminhando, minha recuperação está indo bem, não vou ficar com nenhuma sequela, dqui a pouco estou normal".

O que aconteceu:

No dia 04 de agosto, Sidney estava no quarto 502 do Biarritz Copacabana Hotel, em Copacabana, quando começou a pedir por socorro dentro do banheiro. Vizinhos escutaram os gritos e começaram a conversar com o ator, até que ele se jogou pela janela que dá para os fundos do hotel e parou no primeiro andar, onde caiu sobre um aquecedor.

Ele, na sequência, discutiu com hóspedes e entrou em um dos quartos no primeiro andar, onde encontrou uma janela virada para a Rua Aires Saldanha. Imagens do dia mostraram o ator pendurado no parapeito antes de pular na calçada do hotel.