Vera Fischer diz se aderiu às drogas por relacionamento com Felipe Camargo

Vera Fischer, 71, admitiu que passou a fazer uso de drogas após iniciar o polêmico relacionamento com Felipe Camargo, 63, pai de seu filho, Gabriel Camargo, 30.

Fischer contou que antes de casar com Camargo vivia rodeada por intelectuais, pessoas mais velhas. Entretanto, ao se envolver com o ator, ela precisou "mudar completamente" sua vida para se encaixar naquele "universo jovem". As declarações foram em entrevista ao podcast Téte a Theo.

O apresentador do programa Theodoro Cochrane questionou a atriz se o relacionamento com Felipe foi um "gatilho para a adição", e ela não negou. Theodoro chegou a destacar na pergunta que a relação de Vera e Camargo foi um "amor tóxico e tórrido".