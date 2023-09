'Meu pai jamais faria isso', diz filho de Faustão sobre 'furar' fila do SUS

João Silva afirmou que seu pai, Fausto Silva, "jamais" teria furado a filha do SUS (Sistema Único de Saúde) para conseguir realizar um transplante de coração — o apresentador estava internado com problemas cardíacos e foi transplantado no final de agosto.

O filho de Faustão abordou o assunto no podcast Inteligência Ltda. Ele classificou como fake news os rumores que surgiram nas redes sociais de que seu pai teria conseguido prioridade e urgência no transplante devido a sua condição financeira e o fato de ser uma pessoa famosa.

João também ressaltou que o SUS é um órgão sério e que estabelece critérios de prioridade para transplantes. Faustão corria risco de vida e, por isso, ocupava o segundo lugar na fila para ser transplantado, mas conseguiu realizar o procedimento cirúrgico antes porque a equipe médica da pessoa que estava no topo da fila recusou o órgão doado.