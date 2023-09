Harry e Meghan 'copiaram' problemas de Diana, diz biógrafo da princesa

Príncipe Harry, 39, e Meghan Markle, 42, pegaram emprestados alguns problemas da princesa Diana para construir a própria narrativa, diz o biógrafo da princesa.

Andrew Morton ganhou destaque no início dos anos 1990 ao lançar a bombástica biografia "Diana: Sua Verdadeira História", em que revelava em primeira mão questões como a luta da princesa contra a bulimia e o caso de Charles com Camilla Parker Bowles. O livro foi escrito com a ajuda de Diana que, em segredo, enviava gravações para Morton por meio de um amigo em comum. A participação de Lady Di só foi revelada após sua morte, em 1997.

Em conversa com Splash para divulgar sua obra mais recente, "A Rainha" (BestSeller), Morton fala das semelhanças entre os problemas enfrentados na realeza por Diana, Harry e Meghan Markle.