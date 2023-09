Após perder processo para Karina Bacchi, ex-jogador apaga fotos com Enrico

Em sua página no Instagram, Nunes apenas compartilhou uma postagem feita em maio deste ano em que cita um trecho da Bíblia que diz: "Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes, pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar".

Nos comentários, os seguidores especulam se a postagem seria uma indireta sobre a briga judicial: "Tadinha da criança. Parecia tão feliz nas fotos com o Amaury, ele deve sentir muita falta dele".

Entenda o caso:

Enrico é fruto de uma fertilização in vitro realizada por Karina em 2017, antes do início do relacionamento com Amaury. Os dois começaram a se relacionar no mesmo ano e ficaram juntos até 2022. Na época, o jornalista Leo Dias afirmou que o fanatismo religioso da ex-atriz era o motivo da separação. Ao colunista de Splash Lucas Pasin, ela afirmou: "Sim, [confirmo a separação]. Não tenho declarações. Não vou compactuar com as mentiras que estão sendo expostas. Prefiro não difamar a outra pessoa, mesmo que possa ter motivos para isso".

Em nota enviada a Splash, o advogado de Karina Bacchi afirma que ela não vai comentar o caso: "Diante das notícias veiculadas pela imprensa sobre a sentença judicial envolvendo o processo movido pelo Senhor Amaury Nunes em face de Karina Bacchi, bem como ante os pedidos de manifestação a respeito, esclarece minha cliente que o processo corre em segredo de justiça e com documentos sigilosos, envolvendo a intimidade e direitos de menor, que por toda sociedade devem ser preservados, nos termos da legislação brasileira".

"Nesta linha, Karina não realizará qualquer manifestação, lamentando apenas a distorção dos fatos e da realidade, as críticas à decisão judicial, dentro de uma narrativa especulativa, assim como o 'vazamento' seletivo e parcial de dados, que não esconde a intenção de infamar minha cliente frente a opinião pública e traçar uma infiel vitimização de uma das partes", diz o advogado.