Cissa Guimarães se diz aliviada com prisão de envolvidos na morte do filho

Cissa Guimarães comentou nas redes sociais a prisão de Rafael e Roberto Bussamra, condenados pelo envolvimento na morte do filho da atriz em 2010.

"Depois de 13 anos de espera esse momento chegou. 13 anos da maior dor do mundo e sempre com medo que a impunidade vencesse, mas ela não venceu! Essa vitória é de todos nós contra a impunidade!", escreveu Cissa no Instagram.

Em entrevista ao jornal Extra, ela se disse aliviada: "Não consegui dormir direito, estou até agora acompanhando as notícias, me sentindo meio tonta. Continuo digerindo as informações, mas muito aliviada. Parece que um peso de milhões de toneladas saiu dos meus ombros. Porque eu não ia sossegar até o fim dessa história. Sei que nunca mais vou ter meu filho de volta, não nesse plano, mas as pessoas vão pensar duas vezes antes de cometer uma irresponsabilidade como essa".