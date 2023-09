Karina Bacchi vence processo por guarda do filho, diz jornalista

Chegou ao fim a briga judicial entre Karina Bacchi e Amaury Nunes pela paternidade de Enrico, de seis anos. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Perline no programa "A Tarde É Sua" (RedeTV!).

Enrico é fruto de uma fertilização in vitro realizada por Karina em 2017, antes do início do relacionamento com Amaury. Os dois começaram a se relacionar no mesmo ano e ficaram juntos até 2022. Na época, o jornalista Leo Dias afirmou que o fanatismo religioso da ex-atriz era o motivo da separação. Ao colunista de Splash Lucas Pasin, ela afirmou: "Sim [confirmo a separação]. Não tenho declarações. Não vou compactuar com as mentiras que estão sendo expostas. Prefiro não difamar a outra pessoa mesmo que possa ter motivos para isso".

Amaury reivindicou na Justiça a paternidade afetiva de Enrico. Segundo Perline, o processo correu por dois anos e foi encerrado porque, em casos como esse, é a criança quem deve confirmar em juízo o vínculo afetivo — mas só a partir dos 12 anos.