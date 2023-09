Quem é a atriz trans escolhida para o remake de 'Renascer'?

Gabriela pode ser vista no Globoplay na série "Vicky e a Musa". Na produção ela viveu a personagem Dani, e atuou ao lado de João Guilherme e Nicolas Prattes.

Gabriela Medeiros fez 'Vicky e a Musa' do Globoplay Imagem: Reprodução/Instagram

O que já se sabe sobre o remake?

"Renascer" tem previsão de estreia no horário nobre da Globo para janeiro de 2024. Bruno Luperi, neto do autor original Benedito Ruy Barbosa, é o responsável pela adaptação do texto do avô, como já aconteceu com "Pantanal". A direção artística é de Gustavo Fernandez, também o mesmo da trama de Juma Marruá.

Segundo o jornal Extra e O GLOBO, além de Gabriela Medeiros, alguns nomes já escalados são: Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Duda Santos, Juliana Paes, Sophie Charlotte, Xamã, Juan Paiva, Jackson Antunes, Gabriel Sater, Almir Sater, Theresa Fonseca e Rodrigo Simas.

A trama segue a saga de José Inocêncio, fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, ele nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando o pai se casa com Mariana (Adriana Esteves na primeira versão), que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.