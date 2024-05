Belo e Denílson abraçados são golpe de marketing no qual a gente quer cair

Belo e Denílson estão estampados na minha TV, no meu celular, no meu computador. No seu também. Abraçados, sorridentes, piadistas. Amigos de longa data, boleiros, pagodeiros, tiozinhos que zoam todo mundo no churrasco — é isso que as imagens me dizem. Nem parece que passaram os últimos 20 anos brigando por R$ 25 milhões. Coisa pouca.

O cantor e o ex-jogador estiveram no Maracanã nesse domingo (26) para jogo solidário em prol das vítimas do Rio Grande do Sul. No campo, estavam ídolos da bola como Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Vampeta, entre outros. Ludmilla, Wesley Safadão, Thiaguinho e mais gente da pesada representavam os artistas. Mas só deu Belo e Denílson na repercussão — não tem assistência de Diego e golaço de Ronaldinho que ofusque a briga menos desejada do Brasil. É por isso que o acordo de paz selado em largos sorrisos, daqueles que mostram os dentes, empolgam a galera.

A briga de décadas tem relação com a saída Belo do Soweto para seguir carreira solo. A banda tinha um contrato com Denílson e ficou devendo apresentações. Belo teria que pagar a bolada pelo prejuízo — seu carisma custa caro. O cantor pode ser preso, trair uma mulher que o Brasil ama, ficar com a nova mulher e declarar seu amor publicamente por anos. Nada que ele faça abala a devoção do brasileiro. E olha que no currículo supracitado não falta motivo para cancelamento.