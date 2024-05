Que tal aproveitar reprise do show de Madonna e repensar travas sexuais?

Madonna cambaleia uma ressaca que não é de Deus num corredor de hotel. O ano é 1990. Vestindo uma lingerie preta, ela se esfrega em um homem e depois em mais gente cantando em sussurros: "Querendo, precisando, esperando". Alguém quase tira o corpete, quase mostra os seios — e tudo que fica no quase é ainda mais sensual.

Na cena, um bailarino seminu dança de maneira lasciva. Madonna beija as pessoas segurando os rosto delas com as mãos. Artístico, estético, quente — e terno. Há 34 anos, o clipe de "Justify my Love" já chocava essa gente careta e covarde que transa, lógico que tensa, todo mundo aí procriando, mas se recusa a falar do assunto à mesa. A família brasileira abria a revista Veja escandalizada (a manchete decretava "O show de escândalos" e usava a palavra "chocar"). No começo dos anos 90, entre contratos milionários da Playboy para despir as protagonistas das novelas das oito e ausência de calcinha das namoradas do presidente, chocar era sobrenome de Madonna.

Três décadas depois, estou na areia de Copacabana com mais 1.6 milhão de pessoas. Madonna, aos 65 anos, está de lingerie ainda. Ali, ela simula masturbação na frente de todo mundo. Dezenas de telões reproduzem a imagem em full HD para a aglomeração que se estende até o bairro seguinte. A TV aberta escancara o ocorrido para a família tradicional brasileira que se incomoda no sofá. Que história é essa de falar de sexo no horário nobre agora? Agora? Faz 40 anos que ela está fazendo isso.