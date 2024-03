Prisão de Robinho: só é vitória quando homens assumirem abuso de vulnerável

A prisão do criminoso pode ser um alívio — certamente é. O começo de um caminho que dá fim à cultura do estupro, como disse Milly. Mas eu sempre penso em uma matemática interessante. Muitas vezes, vi amigas irem embora embriagadas em carros de conhecidos (amigos?), ou entrarem em quartos em festas e depois não se lembrarem de nada. Tantas amigas confirmam hoje, com o distanciamento do tempo e da maturidade, que foram estupradas. Mas nenhum homem ao meu redor assume que já tirou proveito de mulheres bêbadas — aqui, qual o limite do consentimento na bebedeira é uma pergunta da qual mulher nenhuma tem muita certeza da resposta. Resumo: elas já sofreram abuso, mas eles nunca abusaram. São uns santos.

Enquanto os homens não sentarem no bar entre eles e puxarem essa capivara aí honestamente (sei que dá medo, é crime, imagina só ser preso igual ao Robinho), a cultura do estupro segue imaculada. Eu sempre indico a leitura de Missoula, do Krakauer. É só escolher o caso relatado de estupro em universidade para chamar de seu. A gente estava lá há 20 anos e a gente sabe o que aconteceu.

Recentemente estive nos Estados Unidos e, num bar, uma amiga conversava efusivamente com um brasileiro. Ela encostada na parede, ele em sua frente, se aproximando cada vez mais. Cena corriqueira da boemia. O barman deu a volta completa na cena, se posicionou no ângulo de visão da garota e perguntou: "Você está ok?". Ela afirmou que sim. Uns minutos depois, ele repetiu a pergunta. Ela realmente estava ok. Eu chorei ao ouvir essa história por todas as vezes em que ninguém me perguntou isso. Por todas as vezes em que eu nem percebi que não estava ok, não era ok, não era minha culpa.

A gente entendeu muita coisa, tem legislação e aliados do nosso lado. Mas quando os homens, no futebol e na vida real, realmente pularem para o lado daquele barman, na patrulha de nossa segurança, vai ficar tão mais fácil a batalha...

Ah, você quer usar saia curta, ser sensual, ser simpática, falar com homens, beber, ser livre e não quer ser estuprada? Sim, é exatamente isso que eu quero.

Você pode discordar de mim no Instagram.