Posso me colocar no lugar de Wanessa, mas nunca saberei como Davi se sente

Em uma casa cheia de gente, depois de vários drinques, dançando, empolgada, posso até esquecer que tem gente dormindo e entrar no quarto atrapalhando sono dos colegas sem querer. Por me colocar no lugar de Wanessa Camargo, não vejo nada demais em sua atitude — quantas festas na juventude, em viagens com quartos compartilhados, acabamos fazendo igual? Incontáveis. É fácil ser empática com o outro quando eu me imagino no lugar dele.

Nessas tantas festas, também já fui Davi. Aquela que vai dormir antes porque viaja cedo de volta no dia seguinte, ou tem trabalho a entregar logo cedo, ou cansou da vibe eufórica. Nessas ocasiões, me lembro de uma meia dúzia de vezes em que encarnei cenas dignas de O Exorcista, berrando com o pessoal que entra no quarto tocando violão, no clima de acampamento "se eu não durmo ninguém dorme". Meus urros convenciam a galera de que era bobagem mexer com quem está quieto e inibiam o comportamento nos próximos dias de diversão. Sim, meio antipática de vez em quando. Acontece.

Porém, claro, nunca estive em uma situação em que poderia contribuir para a expulsão dos músicos e dançarinos invasores na madrugada dessas ocasiões. O máximo desdobramento da minha fúria era algum comentário no café da manhã — "Estava nervosinha ontem, hein?". A mim cabia confirmar: não me acorde às 5h, eu fico meio nervosinha mesmo e demoro umas 3 horas para dormir de novo. O climão não vale a piada.