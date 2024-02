Futebol, estupro e série da Netflix: podemos todas ser um pouco Verônica?

No rastro do lançamento de "Bom Dia, Verônica", Tainá deu uma entrevista recente ao podcast 1 livro, 1 disco, 1 filme, em que fala sobre a preparação para fazer a personagem. No livro, conta a atriz, Verônica tem atitudes que podem ser condenáveis, como "abandonar" a família — na verdade, ela percebe que, ao tocar a investigação, pode colocar as crianças em risco e faz isso para protegê-los.

Na série, a equipe se preocupou em limar características que pudessem ser vistas como muito negativas, para dar mais credibilidade na primeira temporada. "Se as pessoas não comprassem a personagem, a história não iria para frente", diz a atriz no podcast. Mais tarde, com esse público conquistado, ela consegue colocar outras nuances que aproximam a policial que vemos na TV daquela criada na literatura.

Se Verônica ia denunciar homens, precisava conquistar o público para que a história aderisse. Afinal, você ficaria contra caras vividos por Du Moscovis, Reynaldo Gianecchini e Rodrigo Santoro só porque uma moça que usa métodos ilícitos está dizendo que eles são criminosos? É assim que a sociedade trata mulheres que denunciam crimes.

Uma noite errada ou uma cultura criminosa?

A condenação de Daniel Alves é um passo importante para frear o ambiente sem lei que envolve os hábitos sexuais de jogadores de futebol milionários. Ouvi falas de homens penalizados pelo fim da carreira do lateral, lamentando com o argumento "uma noite errada estragou a vida do cara". Não é uma noite. A cultura do estupro é uma constante silenciosa. Não por acaso, jogadores de futebol brasileiros não se posicionaram sobre o assunto. Falar disso é ficar mal na rodinha. A gente não sabe o que acontece em grandes festas regadas a muitos euros, bebidas caras e meninas encantadas. Não é do interesse do clubinho deles que saibamos.

Mulheres como Verônica querem saber. No primeiro capítulo do livro, ela argumenta com seu chefe, um delegado machista, que investigar aquele suicídio que acaba de presenciar pode impedir outros golpes, como o que a vítima havia sofrido. Recebe como resposta um "deixa para lá" e parte mesmo assim para desvendar a história com seus métodos.