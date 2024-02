'Em São Paulo não tem isso' e mais: ué, Carnaval não ia unificar o Brasil?

Na Bahia, Baby resolve pregar o apocalipse para a multidão que pipoqueia abaixo. Ivete mostra ter o raciocínio mais rápido da folia, emenda um hit e perpetua a expressão "macetar o apocalipse". Todo o Brasil passa os demais dias repetindo a frase. Ivete vai além e resolve descer do trio. A massa homogênea de gente faz ondas pulando. Onde é que tem isso, meu Deus?

Leio um post do roteirista Roberto Vitorino na quarta-feira de cinzas que diz: "O carnaval não é nossa festa. É nossa inteligência. Nossa proposta de mundo. Longe de ser nacionalista, mas não deveria ser o poderio bélico que faz de uma nação uma grande potência. Um país que tem a felicidade como identidade, como principal traço cultural e que, todo ano, celebra em dimensão apoteótica a vida, é a grande potência do planeta. Repito, não é entusiasmo ufanista, não. É simples verdade geopolítica."

Será que vem daí o incômodo que senti com a ostentação de tal estandarte? Digo a uma das minhas amigas: "Que fixação em São Paulo, hein". Ela retruca que a gente que tem fixação. Bom, então não é isso que não tem em São Paulo. Rio de Janeiro tem tradição de folia, tem aquele texto maravilhoso do Ruy Castro sobre o carnaval em 1919, depois da gripe espanhola — galera tá comemorando assim há mais de 100 anos e isso é maravilhoso.

Mas dou uma pensada nos últimos quatro dias na rua, vestindo maiô, bebendo em latas compradas em ambulantes, me fantasiando, pulando, cantando, encontrando gente, amando — e "comendo um hambúrguer no Sujinho meia-noite, meu". Ninguém mencionou o Rio em momento nenhum, exceto para lamentar a ausência de um ou outro amigo que atravessou a Dutra. No Rio de Janeiro tem até isso, gente de todo lado. É por tantos motivos que eu chamo de maravilhosa, vou para lá sempre que possível.

Mas meu Carnaval é do lado dos meus aqui na cidade onde moro. Cada um é feliz de seu jeito. Carnaval é o momento carpe diem em que não se pode pensar no que está perdendo. Sempre tem uma boca mais interessante para beijar, um bloco mais interessante na rua de baixo, amigos mais animados no lugar onde você não está. Carnaval é aceitar as decisões e curtir. Imagine se dá tempo de pensar no que não tem em outro estado? Eu, hein, são só quatro dias. Imagina eu em Santa Tereza pensando no Saia de Chita? Não pode.



Em São Paulo, se vê uma infinidade de eventos em que se escuta de forró a rock, passando por homenagens à Rita Lee, Belchior, Alceu Valença e mais tantos. Carnaval, pelo que entendo de folia, é um lugar onde se tem tanto que é incomum pensar no que não há ali -- embora entrar no mar seja sempre interessante.

Volto para cima do trio do Tarado, na manhã de sábado de Carnaval. Estou chorando. Chorando porque o Brasil é imenso e bonito. Chorando porque não sentia a sensação de estar no alto do trio há dez anos, desde a última vez em que fui a um Carnaval de Salvador. E chorando porque tem uma banda fantástica tocando Sampa na esquina da Ipiranga com a São João, um lugar que nunca me disse nada — nem paulistana sou — mas eu finalmente entendo o que Caetano quis dizer. Eita que é preciso estar lá para saber.