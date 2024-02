Internet questiona por que Courrege não é criticado: só amiga está errada?

Não dá para dizer "dessa água não beberei" para nada nessa vida. Porém, quando a gente olha para o marido das amigas, nem cogita engatar um romance com ele (se você cogita, acho um ótimo momento para descogitar). É meio sem fundamento perder uma amizade por conta de relações. Os homens americanos têm um ditado bem machista que ilustra a máxima de não ficar com mulher de amigo — o famigerado "bros before hos" que, em tradução livre, quer dizer "irmãos antes das prostitutas". Ou seja, garantem não chegar perto de mulher de amigo e ainda dão uma xingadinha nelas. Na nossa sociedade, mulher está sempre errada, até quando está quieta.

Uma música de Seu Jorge ilustra o inverso da situação. "Ela é amiga da minha mulher, mas vive dando em cima de mim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar a minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração", diz a letra. O pobre do homem está lá quieto e vem a amiga dar em cima dele. E ela ainda leva uma criticada por ser bonita e isso colocar o coração para jogo. Como é fácil culpar o sexo feminino!

Na situação de Courrege e Renata, a internet também se voltou contra Carol. Foi inclusive buscar prints dos comentários elogiosos que ela fazia nas fotos do casal há dez anos, quando foi madrinha de casamento de ambos. Até que alguém se ligou: por que todo mundo está criticando só Carol e não ele?

Eu vou além: por que alguém tem que ser criticado?

A dor de Renata é legítima: ela não parece estar sofrendo com o divórcio em si, mas com a ruptura com uma amiga que ela classifica como confidente. É uma perda e tanto mesmo. O divórcio, pelo que ela relata, foi algo sedimentado por um período longo de crise. Até que ele se apaixonou por outra mulher e saiu finalmente de casa. Mas precisava ser por uma amiga?

O fracasso de uma relação é difícil de computar porque a gente faz muitas projeções do "para sempre" e nem chega a acreditar que é possível ser feliz justamente desistindo daquele plano antigo de felicidade. Quando vem uma traição como essa —perder o amor e a amiga com quem você falaria disso ao mesmo tempo—, tudo fica ainda mais triste. É só o distanciamento que nos faz olhar a coisa de outro jeito.