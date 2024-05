Longe do estereótipo latino, Alice Braga é psiquiatra em 'Matéria Escura'

Foi muito bonito também porque mostra essa força na indústria americana de aceitação da cultura latina sem ser o estereótipo do latino que existiu durante muitos anos. Inclusive, eu fiz muito feliz e tenho muito agradecimento ao "Rainha do Sul", mas que são personagens que no cinema foram vistos como "é sempre traficante, é sempre o bandido". E sinto que agora, depois de muitos anos de luta por representatividade, aqui nos Estados Unidos, existem essas possibilidades. Tanto que Wagner (Moura) está fazendo "Guerra Civil". É muito mais sobre histórias humanas, independentemente da nação delas. Alice Braga

O processo de escolha de Alice foi um mix entre a vontade de Blake Crouch, da corroteirista da série Jacquelyn Ben-Zekry, que também é sua mulher e sua editora, e da equipe (como o produtor executivo Matt Tolmach) e o bom teste que ela realizou.

"Toda vez que a gente conversava sobre quem ia fazer Amanda, eu dizia: 'A gente vai chamar Alice, certo?'. Quando a gente a conheceu pessoalmente, vimos a sua energia e como ela se importava com o papel. Foi com certeza uma das melhores escolhas de elenco que fizemos. Alice deu ao projeto toda uma nova vida e conduziu a personagem em uma direção diferente", afirma Jacquelyn.

O fato de eles terem me escolhido como atriz, o que eu trouxe para a personagem, por causa disso ela virou brasileira. Mas isso é irrelevante para a história. Traz, claro, uma atriz brasileira, mas o fato de ela ser brasileira não está pontuado porque não importa. No fundo, é sobre que ser humano é aquele. Jacquelyn Ben-Zekry

Em "Matéria Escura", Alice vive uma psiquiatra que acompanha Jason na maior parte de sua jornada. Baseada no bestseller sci-fi homônimo de Blake Crouch, também criador da série e showrunner, "Matéria Escura" ("Dark Matter") une ficção científica e suas tantas possibilidades a um drama familiar e a questões com que todos já se depararam: como as escolhas que se faz na vida levaram ou teriam nos levado a viver diferentes realidades e futuros.

Amanda é companheira de aventuras e uma espécie de mentora de Jason, um físico e professor que vive bem com sua família em Chicago até que um dia, voltando para casa, é sequestrado e mandado para uma versão alternativa de sua própria vida. Lá encontra outra realidade e Amanda, com quem tem uma relação que não fica clara logo de início, e que o ajuda não só a entender o que aconteceu, mas também a voltar para sua família.