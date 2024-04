Yasmin Brunet reage a boatos de affair com influenciadora: 'Que loucura'

Yasmin Brunet está vivendo um affair com uma influenciadora e cantora de 24 anos? A final do BBB 24 acontece hoje, e as fofocas sobre os ex-participantes estão rendendo nas redes sociais. A 'sereia' conversou com exclusividade com a coluna sobre o assunto.

"Isso não procede! A Mia [Carvalho] é minha amiga, que loucura", falou a ex-BBB.

A informação do possível romance entre ela e Mia viralizou entre os fãs de Yasmin, que já criaram até ship das duas, o Yasmia.