Mulher Melão alfineta fala de Fernanda sobre OnlyFans: 'Melhor nem tentar'

A modelo deu a entender que Fernanda sequer teria 'cacife' para tentar se destacar no OnlyFans. "Para tirar a roupa e vender a beleza do seu corpo, você precisa ter caráter e ser alguém que as pessoas admirem. Então, acho melhor ela nem tentar."

Renata rebateu o mito de que hoje em dia qualquer pessoa pode fazer dinheiro por meio da venda de conteúdo adulto. "A grande ilusão do momento é achar que todo mundo vai se despir, tirar foto e ficar milionário - essa é a maior fake news da Terra. Você tem que trabalhar muito [para isso], tem que ter uma energia muito boa, ser muito profissional, se cuidar muito, se amar - e ser uma pessoa muito bem resolvida. Então, falo para ela que ela vai se frustrar."

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, discorda do parecer da Mulher Melão sobre a participante do BBB 24. "Será que a Fernanda vai se frustrar? Eu acho que não. Ela já demonstrou que vai fazer o que quer que esteja à disposição dela - mas não quer fazer OnlyFans, não quer seguir essa carreira. A Fernanda diz isso porque não sabe o que vai ser de sua vida daqui em diante."

Dieguinho: Boninho faz público de palhaço ao prometer argentino no BBB e não cumprir

Boninho, 62, não cumpriu a promessa de colocar um falso participante do Big Brother argentino dentro do BBB 24 (Globo). O ator que faria as vezes de estrangeiro deveria ter entrado na casa às 15h desta quarta-feira (20), mas até agora não deu as caras por lá.