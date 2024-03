Fora do confinamento, Yasmin Brunet prova que nasceu para ser ex-BBB

Yasmin Brunet foi eliminada na última terça-feira (12) do BBB 24 (Globo) e já rende mais aqui fora do que dentro do reality, diz Lucas Pasin.

Para o comentarista, Yasmin tem dominado os assuntos nas entrevistas e, finalmente, caiu no interesse do público.