Milionária que sonha com BBB: quem é Gabi Versiani, namorada de Murilo Huff

O que diz Gabriela Versiani:

Gabriela Versiani e Murilo Huff namoram: ela conta que foi bem aceita no sertanejo Imagem: Reprodução/Instagram

Aceita no meio sertanejo - "Graças a Deus o pessoal me recebeu muito bem. Inclusive, apresentei um evento do Murilo [Huff] recentemente. São lindas as oportunidades que ele me dá, fico muito grata. O sertanejo sempre esteve muito presente na minha vida, sou mineira e fã de eventos sertanejos. Mas, sem dúvida, ganhar esse público e ser tão bem recebida por eles é muito incrível."

Casamento com Murilo Huff - "A gente conversa sobre isso. Nosso namoro tem muito propósito. Falamos sobre nossos planos, mas nada programado ainda."

Empresária de milhões - "Tenho a minha marca de beachwear com a minha sócia. É uma trajetória que me orgulha muito. Começamos do zero, com pouco investimento, e ver a marca bombando, todo mundo usando — como Virgínia, Ana Castela e Ludmilla — é algo que preenche meu coração. Dá muito orgulho."

Faturamento - "Em 2023, tive um faturamento de R$ 6 milhões. No nosso primeiro ano faturamos R$ 2 milhões, e a projeção agora é de mais de R$ 12 milhões. Temos triplicado, quadruplicado e feito algo muito grandioso mesmo. As pessoas já têm me procurado para falar sobre meu lado influenciadora e empresária, já dei palestra sobre. Mas quero que minha marca esteja bem estruturada antes, para depois partir para ensinar os outros."