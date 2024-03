É oficial: Ana Hickmann confirma namoro com Edu Guedes

Edu Guedes também foi procurado pela coluna para comentar o namoro. Este texto será atualizado quando houver resposta.

Em fevereiro, Ana Hickmann negou o relacionamento. "Tô solteira, não estou namorando... Mas [ele, Edu, é] gatinho, também está solteiro... Estou vendo essa comoção toda [para uma relação entre a gente]... [Podem deixar que] se um dia eu não estiver mais solteira, eu conto. Primeiro quero resolver os problemas que tenho", declarou no podcast Inteligência Ltda.

Edu Guedes estava presente no aniversário de Ana, há duas semanas. A apresentadora fez um churrasco em sua casa. Além de Edu, ela recebeu a mãe, Reni Saath, as duas irmãs, Fernanda Hickmann e Isabel Hickmann, e o filho, Alezinho.