Ana Hickmann diz que está solteira, mas admite que Edu Guedes é 'gatinho'

Ana Hickmann, 42, afirmou que está solteira e negou que tenha envolvimento amoroso com Edu Guedes, 49, de quem ela é amiga, mas admitiu que o apresentador é "gatinho".

O que aconteceu

Alexandre Correa, ex-marido de Ana, a acusou de se relacionar com Edu desde antes do fim do casamento entre eles, em novembro de 2023. Agora, durante participação no podcast Inteligência Ltda, a apresentadora negou qualquer relação amorosa com Guedes, mas disse estar atenta à "comoção" do público por um namoro entre os dois.

"Tô solteira, não estou namorando... Mas [ele, Edu, é] gatinho, também está solteiro... Estou vendo essa comoção toda [para uma relação entre a gente]... [Podem deixar que] se um dia eu não estiver mais solteira, eu conto. Primeiro quero resolver os problemas que tenho", declarou.