Dança dos Famosos: Prioli fala em superar trauma e Floss se vê favorito

Com tudo isso, Prioli resume suas expectativas com duas palavras: ansiosa e nervosa. "É muito diferente, nunca fiz nada parecido. Estou ansiosa, nervosa... mas eu gosto muito, aprender coisa nova, as roupas...", afirmou com exclusividade à coluna.

Já o ritmo mais esperado por ela é o "brega do Pará". "Eu sei Calypso, amor! Desde antes de Calypso ser hype. Agora está todo mundo tomando tacacá, mas eu sei aquelas [músicas] antigonas, aquelas que não eram as mais ouvidas do álbum."

Volta no tempo

Tati Machado também tem um gostinho especial em estar na Dança dos Famosos, gostinho de "volta no tempo". Eu participei dos bastidores do Dança. Ia para o centro onde eles ensaiavam e passava o dia escrevendo matérias sobre os famosos que estavam lá. Então estar aqui é uma prova de que não podemos desistir dos sonhos.

A apresentadora, que tem experiência em dança pelo curso de teatro musical e pelo hip hop praticado na adolescência, afirma que não tem nenhuma arma secreta para vencer seus concorrentes. "Acho que em toda dança eu vou fazer minha piscadinha", brinca ela.

Já sobre a oportunidade de mostrar corpos diferentes numa competição de dança, ela dispara: "Eu amo dançar. Não é por causa do meu corpo que vou desistir, pelo contrário, vou dançar mais e mais. Vou me desafiar! Às vezes o problema é nossa mente, ela sabota a gente muito mais que o corpo. Estou pronta!".