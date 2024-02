MC Daniel detona brothers que falaram mal de Yasmin Brunet: 'Otários'

MC Daniel detonou brothers que falaram mal do corpo de Yasmin Brunet no BBB 24 em conversa com este colunista no evento da Dança dos Famosos 2024 para jornalistas.

São um bando de otários, babacas. Todos feios, sem conteúdo, e ainda querem falar de uma menina que é um monumento sagrado, um templo, linda da cabeça aos pés.

MC Daniel

Cantor declarou sua torcida pela modelo. "Quero que ela vá longe e ganhe. Estou morrendo de saudades dela, de conversar com ela, dar risada."