Pepita revela transfobia por ser mãe e mulher trans: 'Olham com espanto'

A cantora Pepita falou sobre o fato de ser mãe e uma mulher transexual em entrevista à revista Quem.

O que aconteceu

Ela posou ao lado do filho Luca, de 2 anos, para a capa especial de Dia das Mães da revista. "Minha vida é vestir um colete à prova de balas para poder viver a maternidade. As pessoas se incomodam de me ver numa fila de prioridade, se incomodam quando eu falo que eu sou mãe, me olham com espanto".

Pepita refletiu sobre estar viva aos 41 anos em um país onde a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos: "Quando fiz 40 anos, falei 'nossa estou viva'. Num País em que meu corpo parece uma carne no açougue, que é muito bom para sexo, mas difícil para o outro me assumir, eu estou viva".