Mariana, em conversa exclusiva com a coluna, comemorou a estreia na Sapucaí. "Queria dizer o quanto que eu estou feliz e, ao mesmo tempo, estou me sentindo super lisonjeada! Estou muito entusiasmada de entrar para essa família, de ter essa oportunidade de a Grande Rio abrir as portas da casa para mim. Vou me dedicar ao máximo para me divertir e desempenhar meu papel da melhor forma possível. Representar a escola é um desafio que abraço com amor pelo carnaval e pelo samba".

A modelo falou ainda que tem se dedicado às aulas de samba. "Neste momento, estou imersa nas aulas de samba, dando os primeiros passos nesse universo. Sei que há um longo caminho pela frente, mas não faltará dedicação, disposição e alegria. A sensualidade felina que o enredo propõe me envolve, e estou verdadeiramente empolgada. Cada esforço que eu puder fazer será dedicado a representar com excelência a Grande Rio e contribuir para construir uma história. A jornada está apenas começando, mas minha energia e vontade estão em alta".

Mariana Goldafarb diz:

O Carnaval representa uma celebração poderosa da cultura brasileira, e, na minha opinião, é a festa mais emblemática. É a folia que eu mais gosto, onde sinto que nos libertamos e permitimos a nós mesmos experimentarmos a felicidade. É o momento dedicado a celebrar nossas tradições e homenagear todas as nossas regiões.

Em setembro do ano passado, em entrevista à coluna durante o The Town, Mariana, que está solteira desde o término do casamento com Cauã, disse não se importar em ser flagrada aos beijos no festival. No entanto, a modelo conta que está em outra "vibe": "Não estou procurando isso. Mas super rola se encontrar alguém legal".

Mariana contou que tem planos de trabalhar na TV. Segundo o Notícias da TV, a modelo chegou a pedir uma chance à Globo para fazer sua estreia em novelas. No entanto, ela foi reprovada em um primeiro teste.