Alinne Rosa, 41, dividiu o comando do "Bloco da Anitta + Bloco O Vale" com Anitta, na primeira noite de festa do Carnatal.

A musa do Carnaval de Salvador causou ao chegar com um look inspirado em buque de flores. Ela vestiu uma calcinha e um colete repleto de rosas na cor vermelha.

"E esse buquezão que está chegando para vocês? Estão preparados?", provocou Alinne Rosa. Nas redes sociais, e no evento, a cantora foi elogiada pelos fãs.