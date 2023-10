Chico Veiga, ex de Luísa Sonza, voltou a circular pelas festas do Rio após o término conturbado com a cantora, em que o influenciador, segundo amigos, passou a receber ameaças de fãs por conta da traição no relacionamento.

Na noite de ontem, Chico esteve na festa Adoro Frozen, na região central do Rio, e foi flagrado em clima de romance com uma "loira misteriosa".

Nos vídeos, que foram publicados pelo perfil Garoto do Blog - e cedidos a coluna - o influenciador curte o romance embalado por uma sequência de músicas que têm virado assunto nas redes: primeiro "Chico", cantada por Sonza para o ex; e segundo o funk "Hoje eu quero trair a Minha Namorada".