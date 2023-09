Maraisa, dupla de Maiara, falou com exclusividade com a coluna e contou detalhes do noivado com o empresário Fernando Moccó.

"Até as pessoas que dão golpes precisam mudar um dia", disse a cantora. "Estou muito feliz, está todo mundo muito equilibrado."

Ela aproveitou para brincar com a onda de términos que tem acontecido no mundo dos famosos. "Sai com esses términos para lá, não passe aqui. Falei para a Maraia: 'Olha no meu olho, aqui ninguém vai terminar'. Não tem esse negócio de consciente coletivo, aqui estamos todo mundo firme no propósito."