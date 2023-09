Marcos Mion seguirá no Caldeirão, aos sábados, no próximo ano. Após dúvidas internas da Globo por conta do aumento de críticas do público ao programa, a direção da emissora já conversou com o apresentador e assegurou a permanência dele no horário.

Fontes da coluna informam que Mion teve uma reunião com Amauri Soares, novo diretor dos Estúdios Globo, para bater o martelo.

O programa terá algumas reformulações já a partir deste ano em busca de uma maior aprovação do público. Uma dessas mudanças foi antecipada pelo colunista Flávio Ricco: Mion passará a fazer mais entrevistas externas. Ele deixará o estúdio com mais frequência.