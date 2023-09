Ele acredita que Sangalo precisa de liberdade criativa para render diante das câmeras. "O sucesso dela é pela música, mas é também pela espontaneidade. A Ivete é muito espontânea, cria umas coisas ali na hora - e a gente não via essa Ivete Sangalo na primeira temporada do Pipoca da Ivete. Isso foi um erro muito grande."

Na visão de Pasin, o dominical tem tudo para ser melhor neste ano do que foi no anterior. "Esse acerto agora de tirar a Ivete da caixa, de soltar as amarras dela, faz com que o programa já seja muito melhor [nesta nova temporada]. Vimos um [episódio] só e já teve muita melhora, porque vimos a Ivete sendo a Ivete."

Apesar de otimista, o colunista aponta alguns defeitos que o programa ainda conserva. "Não amo tudo o que vi [na estreia da nova temporada]. Tivemos convidados muito bons, como Anitta e José Loreto, mas pouco aproveitados. Eram pessoas muito boas para ficarem tão de escanteio. Vi o José Loreto travadíssimo!"

Censura em beijo? Globo tem ouro na mão com casal gay de 'Terra e Paixão'

Os colunistas Lucas Pasin e Marcelle Carvalho comentaram, na edição desta semana do programa Splash Vê TV, o sucesso de Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo), casal gay que é sensação na novela "Terra e Paixão" (Globo).