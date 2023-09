Luísa Sonza tirou alguns dias de "folga" no Rio de Janeiro para descansar e se livrar de um "inferno pessoal", que inclui um rompimento profissional com seu produtor e algumas brigas que aconteceram com o namorado, o influenciador Chico Veiga.

Na noite de ontem, a cantora esteve no Teatro Claro, acompanhada da amiga Duda Beat, para prestigiar o espetáculo do Esse Menino. O artista e influenciador mineiro completa cinco anos no palco. Após o espetáculo, Duda e Sonza posaram no camarim com o artista.

Ao sair do teatro, segundo fontes da coluna, Sonza encontrou Chico Veiga longe dos holofotes, para um jantar. Depois, eles seguiram para um bar em Botafogo, onde foram flagrados por fãs. As imagens dos dois viralizaram nas redes.