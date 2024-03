Fernanda se consagra como grande vilã da reta final do BBB 24

O jornalista defende que as atitudes da confeiteira fez com que ela não caísse nas graças do público. "Fernanda é uma pessoa hostil, prepotente, arrogante. Ela passa essa arrogância o tempo inteiro, com um olhar de deboche, de achincalhe, como se fosse melhor que as outras pessoas, mais inteligente, mais vivida. Isso irrita profundamente."

Na visão de Leão, Fernanda já se consagrou como a 'malvada não-favorita' nesta reta final do jogo. "Ela virou a grande vilã do jogo agora. Na verdade, sempre foi, mas como estava meio de lado, lá na cama, e tinha outros vilões — como Wanessa e Rodriguinho — para eliminar, foi ficando de canto. Mas agora, é a grande antagonista, sem dúvida."

Sincerão extrai o pior do elenco do BBB 24 e deveria ser repensado

MC Bin Laden, 30, e Davi Brito, 21, protagonizaram uma forte discussão no BBB 24 (Globo) no início desta semana. Depois da dinâmica do Sincerão, Davi enfrentou o funkeiro para defender Matteus, 27, e a produção do programa teve de intervir para evitar que os dois se agredissem fisicamente.

Na visão de Paloma Santos, a Globo deveria reavaliar os efeitos que a troca do Jogo da Discórdia pelo Sincerão tem gerado dentro do confinamento. "O Sincerão está extraindo o pior dos brothers. Precisam repensar essa dinâmica, [porque] não está legal. É uma dinâmica ruim, negativa, tensa, uma atrás da outra. Isso vai gerando [algo ruim] nos brothers."