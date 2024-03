Carismático, Davi tem tudo pra garantir pós-BBB melhor que Amanda Meirelles

Dieguinho Schueng pensa que, se o favorito ao prêmio final não fosse um dos envolvidos, a repercussão negativa em torno do episódio levaria à expulsão dos brigões. "A sensação da impunidade com o Davi e o Bin Laden no discurso do Tadeu passa também a sensação de que [o BBB] não tem regras. Elas estão ali, mas elas vão ser aplicadas dependendo de quem você é dentro do jogo."

