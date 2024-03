Fair play citado por Wanessa sobre Davi só existe em sua própria cabeça

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, criticou com veemência essa declaração de Wanessa. "Esse papo de 'fair play' só existe na cabeça dela! A regra do jogo é a regra do jogo. Tudo bem que ela estava bêbada, [mas] quando se está bêbado se faz aquilo que se quer fazer em culpa. "

Para ele, ficou claro que Wanessa tinha, sim, intenção de 'atacar' Davi de alguma forma quando invadiu o quarto dele naquela ocasião. "Ela estava bêbada, entrou no quarto dele, que estava dormindo, e começou a gritar, a fazer algazarra, pular e bateu na perna dele. Não foi só um esbarrar, foi a intenção de sacanear o Davi - que estava dormindo, inclusive com o rosto coberto."

Leão também criticou Wanessa por comparar sua agressão a Davi ao episódio em que ele a feriu acidentalmente, durante uma brincadeira com os colegas de confinamento. A partir do momento em que você entra em um jogo de pique-esconde, já sabe que está correndo o risco de se machucar. Era uma brincadeira, que todo mundo concordou em participar. Era uma outra coisa, uma outra situação."

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários. Assista à íntegra:

