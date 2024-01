Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, celebrou que a influencer esteja sendo devidamente amparada depois de ter saído do BBB. "Que bom que a Vanessa está tendo acesso aos cuidados médicos. Que ela se recupere, que volte bem e consiga superar essa dificuldade - e que continue em tratamento mesmo após receber alta."

Leão Lobo afirmou concordar com a opinião de Glória Perez sobre a natureza do problema da tiktoker. "Ela já não entrou bem na casa. A Glória Perez falou que ela teve um choque de realidade quando entrou no programa, porque estava tão dentro da internet. Ou seja: o problema dela não começou ali na casa, [mas] se desencadeou lá."

Para Leão, Vanessa estava tão acostumada à vida virtual que a interação pessoal real com pessoas totalmente desconhecidas a tirou do eixo. "Ela vinha de um mundo à parte no qual vinha vivendo. Quando entrou na casa, com um monte de gente em volta, cada uma de opinião, de um jeito, desencadeou a situação dela. Mas ela já vinha com problemas."

Vazamento de sex tape de Zé Paredão e esposa de Oh Confiável tem claro viés machista

Na terça-feira (23), os cantores de pagode baiano Zé Paredão e Oh Polêmico se desentenderam no evento de lançamento do Carnaval de Salvador. Logo depois disso, um vídeo de sexo entre Zé Paredão e Natalya Nery, mulher de Oh Polêmico, vazou nas redes sociais. Oh Polêmico acusou Zé Paredão de vazar o vídeo.