Calma, Calabreso! Por que ex-BBB Davi ainda insiste em forçar o bordão?

Desde que venceu o BBB 24 (Globo), Davi tem repetido o bordão "calma, calabreso". No reality show, porém, ele usou a frase apenas uma vez, durante discussão com Lucas Buda.

No Central Splash de hoje (6), Chico Barney apontou que Davi surfou na onda do bordão após o fim do reality show. "A gente vê que as novelas da Globo não têm mais bordão. Quem consegue emplacar bordão na Globo há alguns anos são os ex-BBBs. O Davi tinha alguns, que eram o 'tipo assim', o 'psiu'. Mas quando ele viu que, aqui fora, o que estava bombando mesmo era o 'calma, calabreso', ele, que falou só em uma noite o 'calma, calabreso', agora não fala outra coisa. Virou a marca dele. Na verdade, é do Toninho Tornado, mas que está, de alguma maneira, mais identificado com Davi".

'Calma, calabreso' é Carnaval, diz Pasin

Lucas Pasin avaliou a repercussão dos bordões de Davi. "Eu gosto do 'calma, calabreso', acho que é o que as pessoas associaram mais a ele. Foi o mais grandioso dos bordões dele. Porque o 'psiu' virou uma coisa meio negativa. Não era uma coisa alegre. O 'calma, calabreso' é alegre, é Carnaval, é engraçado. Mas não é dele. O Davi meio que se apropriou. O menos importante do 'calma, calabreso' era o Davi".