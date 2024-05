Davi aponta racismo em cobrança para fazer vestibular: 'Porque sou negão'

O campeão do BBB 24 disse que toda essa cobrança é desnecessária. "Isso é racismo. Não tem por que [tantas críticas]. Todo mundo tem direito de realizar o seu sonho. Eu posso ser o que quiser. É só ter fé. E oportunidade".

Porque é preto tem de vender água? Não pode estudar? Não pode usar terno? Tem que usar chinelo, ser garçom? Não pode comprar uísque? Eu quero mostrar que posso.

— Davi Brito no podcast PodPah

Prestar vestibular

Nesta semana, Davi disse que está focado em cursar a faculdade de medicina e aguardava ligação da Estácio — ele ganhou bolsa para estudar nesta instituição. "Estou aqui e vou seguir minha vida em paz. Vou estudar minha medicina, vou virar doutor. Para galera que está falando aí: 'Davi, você não vai ser médico', estou esperando só a faculdade me ligar."

Fala do campeão gerou burburinho nas redes sociais. No X (antigo Twitter), as pessoas começaram a questionar se Davi ingressaria direto, sem a realização de um vestibular.