Fãs de Madonna têm muitas semelhanças com apaixonados por futebol e BBB

Chico apontou semelhanças em como os fãs brasileiros expressam sua admiração. "Essa cultura de fandom aqui no Brasil se reflete com cantora pop e com participante de BBB, mas também com torcida de futebol. É tudo meio que a mesma coisa, essa cultura de fandom apaixonado, às vezes um pouco violento, mas sempre muito engraçado. Eu acho que o fã da Madonna tem muito do torcedor de futebol e de torcedor de reality show também".