Trailer de Deadpool e Wolverine: Insistir em Hugh Jackman foi tiro no pé

Já estava com saudade de acompanhar o burburinho em torno de um filminho de super-heróis! A Marvel entrou em merecido recesso depois das patacoadas do ano passado e vai preservar sua imagem até julho, quando estreia Deadpool e Wolverine. Hoje saiu mais um trailer —extraordinário, se me permitem o spoiler.

A peça publicitária mantém o clima de palhaçada inerente ao personagem principal, o tal Mercenário Tagarela que surgiu nos anos 1990 em alguns dos piores e mais empolgantes gibis já produzidos nos Estados Unidos. Quem acompanhava aquela fase tétrica dos quadrinhos sabe bem do que estou dizendo. Saudades...

Como em qualquer filme desse tipo, os produtores encheram de referências a outros filmes e até mesmo uma sacanagem com Rob Liefeld, o criador do Deadpool, que fez fama e fortuna enquanto desenhista mesmo sem muita paciência para aprender detalhes como a anatomia humana —e uma particular preguiça para desenhar os pés dos personagens. Há uma breve referência a isso em uma das cenas do vídeo.