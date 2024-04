Público faz com Davi e Mani o que tanto criticou no BBB 24

O colunista apontou que a falta de clareza deu origem a um grande julgamento contra o campeão do reality show. "Como a galera não tem a informação completa, ela vai preenchendo os vácuos com a informação. Uma coisa que me chama a atenção é que literalmente o que aconteceu dentro do BBB está acontecendo aqui fora".

Para Chico, o público está repetindo a experiência que Davi sofreu no programa. "As pessoas, sem a informação completa, preenchem essa falta de fatos concretos com a pior opinião possível sobre o Davi. A gente não tem como saber quem está certo, quem está errado, o que aconteceu de fato. Mas intui-se o pior possível do Davi. E, nessa questão específica, não tem VAR para ajudá-lo como ajudou no BBB tantas vezes".

"A gente está falando de possibilidades, e acho que, as pessoas que estão na internet precisam ter o mínimo de responsabilidade para não ficar acusando de maneira leviana isso ou aquilo na relação dos dois", concluiu.

