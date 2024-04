Beatriz do BBB 24 faz caminho esperado em aparição com Carlinhos Maia

Bárbara Saryne concordou e também elogiou o alagoano. "O Carlinhos Maia é um cara muito antenado, ele está sempre prestando atenção em quem está bombando, ele chama para perto dele, faz conteúdo. Isso explica muito a quantidade de seguidores que ele tem. Ele está muito de olho nisso".

Chico destacou os efeitos do influenciador no público de Beatriz só com algumas publicações. "A Beatriz, que foi um dos maiores impactos de repercussão na temporada, só ontem bateu 5 milhões, graças ao impacto cultural de Carlinhos Maia. Acho um fenômeno".

